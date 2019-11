Die Österreicher sind nicht allein mit ihrer Vorliebe für Bargeld. Auch im technikaffinen Japan heißt es trotz elektronischer Zahlungssysteme noch immer vielfach: Nur Bares ist Wahres. In der stark alternden Bevölkerung ist die Abneigung stärker ausgeprägt als anderswo, per Handy-App oder Plastikgeld zu zahlen. Die japanische Regierung will nun dafür sorgen, dass bis 2025 zumindest 40 Prozent der Zahlungen bargeldlos abgewickelt werden und damit doppelt so viele wie derzeit.