Kinder sind „viel entspannter“

Der Roboter kann 12 Stunden lang sprechen und spielen und trägt einen Touchscreen auf der Brust, mit dem er den Kindern Fragen zum Zähneputzen stellt oder ein kleines Quiz veranstalten kann. „Die Kinder nehmen ‘Dr. Smiley‘ sehr gut an, sie spielen mit ihm, lachen über seine Witze und freuen sich, wenn sie richtige Antworten auf seine Fragen geben. So kommen sie dann gleich viel entspannter in den Behandlungsraum“, sieht sich Dr. Busenlechner in der Anschaffung bestätigt.