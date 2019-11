Der erst vor Kurzem wiedergewählte Bürgermeister der westungarischen Stadt Györ wird nach eigenen Angaben unmittelbar nach der konstituierenden Sitzung des Stadtparlaments am Freitag zurücktreten. Kurz vor der Kommunalwahl am 13. Oktober tauchten in einem Internetblog Fotos und Videos auf, auf denen Zsolt Borkai bei einer Orgie mit Prostituierten auf einer Luxusjacht vor Kroatien zu sehen ist. Der Blog, dessen Urheber bis heute nicht bekannt sind, warf Borkai und seinem Umfeld zudem massive Korruption vor. Obwohl sich Borkai einer Lügenkampagne ausgesetzt sieht, zieht er die politischen Konsequenzen - „aus moralischen Gründen“, wie der ehemalige Olympiasieger im Turnen am Mittwoch in einem offenen Brief erklärte.