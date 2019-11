Einerseits glänzt „NBA 2K“ mit gnadenlos guter Präsentation, gepaart mit tadelloser Spielbarkeit und einem großen Spielumfang. Andererseits führten die in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund tretenden Mikrotransaktionen zu Unmutsäußerungen der Fans. Nichtsdestotrotz verkauft sich „NBA 2K“ hervorragend - und das nicht zu unrecht. Immerhin bekam man bisher die beste Basketballsimulation am Markt. „NBA 2K20“ setzt die eingeschlagene Entwicklung weiter fort. Im Guten wie im Schlechten.