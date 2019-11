Ein 31-Jähriger aus der Südoststeiermark soll in der Nacht auf Dienstag in einem Grazer Nachtlokal Prostituierte angepöbelt und einen Security-Mann (41) mit einem Stanley-Messer bedroht haben. Der Sicherheitsmann wehrte sich mit einem Pfefferspray, als der Betrunkene das Messer zückte. Der 31-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.