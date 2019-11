„Wir hatten bisher eine fantastische Zeit auf der „Legacy“-Tour. Unsere Fans sind begeistert von der Bühnenshow und den Requisiten, mit denen ich herumexperimentieren kann (und natürlich auch von unserem Maskottchen Eddie!). Die ganze Band hat so viel Spaß und wir freuen uns schon nach Österreich zu kommen und noch mehr Fans zu treffen.“ Im Vorprogramm werden niemand Geringere als die australischen Vollblutrocker Airbourne für Furore sorgen. Die Band rund um die Brüder Joel und Ryan O‘Keeffe begeisterten erst gesten Abend in der Wiener Arena mit ihrem neuen Album „Boneshaker“. Ebenfalls mit an Bord in Wiener Neustadt ist der Opening-Act Lord Of The Lost.