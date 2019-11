„Corriere dello Sport“: „Napoli sieht Licht am Ende des Tunnels, doch man sieht den Schrecken in den Blicken der Spieler, die gegen Salzburg den kollektiven Zusammenbruch befürchten. Mit ihrem aggressiven Spiel nagen die Salzburger wiederholt am Widerstand der neapolitanischen Verteidiger. Neapel vergibt unzählige Gelegenheiten im Rahmen eines mutigen Matches, das man fassungslos beobachtet. Napoli baut auf und zerstört zur selben Zeit seine Arbeit.“