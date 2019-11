Volkswagen soll demnach zugelassen haben, dass das aus China eingeführte Auto mit der App Ende Oktober bei einer Automesse in Ho Chi Minh City ausgestellt wurde. Durch gestrichelte Linien soll das umstrittene Seegebiet auf der Karte als chinesisches Territorium dargestellt worden sein. Ein VW-Sprecher in Wolfsburg bestätigte den Fall am Dienstag, wies aber darauf hin, dass man weitere Details noch untersuche. „Wir stehen mit dem privaten Importeur in Kontakt.“