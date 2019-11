Xerox erwäge ein Angebot in bar sowie in Aktien für HP, das über dem Marktwert von HP in Höhe von rund 27 Milliarden US-Dollar (24,3 Milliarden Euro) liegen würde, berichtete das „Wall Street Journal“ am Mittwoch auf seiner Internetseite unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Noch sei aber keine Entscheidung getroffen.