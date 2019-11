„Nicht so einfach“

Der Schauspieler folgt seiner ehemaligen Ehefrau ebenfalls nicht mehr, Kaitlynn hingegen bekommt durch ihren Follow noch alles mit, was Miley so postet. Sie selbst soll noch immer sehr verliebt in Miley sein. In einem Artikel, den sie für das Magazin „Elle“ schrieb, erklärte sie: „Im vergangenen Juli war ich mit einer Freundin im Urlaub. Das Nächste, was ich weiß, war, dass ich in sie verliebt war. Es war natürlich nicht so einfach. Aber es war auch nicht sehr kompliziert.“