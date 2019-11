Für die San Antonio Spurs hat es am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die zweite Niederlage hintereinander und die dritte im siebenten Saisonspiel gesetzt. Die Texaner mit Jakob Pöltl verloren bei den Atlanta Hawks 100:108. Der 24-jährige Center aus Wien verzeichnete je zwei Punkte, Rebounds und Steals in 14:09 Minuten Spielzeit.