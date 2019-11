Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich nach seinem schweren Sturz von einer Bühne in Dortmund in der Vorwoche am Dienstag erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert. Bei einer Konferenz zur „Nationalen Wasserstoff-Strategie“ in Berlin nahm an einer Podiumsdiskussion teil. Der 61-Jährige war aber noch sichtlich gezeichnet: Ein riesiger Bluterguss, Schrammen und ein Pflaster zierten sein Gesicht.