Yung Hurn: Kaffeekapseln aus Gold für die Umwelt

Klarna, einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter, läutet heute die heiße Phase seiner aktuellen Kampagne ein und stellt in einem brandneuen Clip drei bekannte Gesichter vor, die die schwedische Marke in Österreich und Deutschland repräsentieren. Mit Apache 207, Yung Hurn und Alli Neumann holt das Unternehmen gleich drei angesagte Musiker an Bord, um der Zielgruppe „Inspiration für ihre täglichen Struggles“ zu bieten. Nachdem Snoop Dogg im Januar 2019 für Klarna global zu Smoooth Dogg wurde, setzen die Schweden auch in Deutschland und Österreich auf angesagte Botschafter aus Musik und Popkultur. Der Song im Clip ist entgegen eventueller Erwartungen kein Trap oder Hip Hop Beat, sondern aus Willy Wonka & the Chocolate Factory von 1971.