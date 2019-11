Auch Rangnick wird nicht Trainer des FC Bayern. „Nein, Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung“, so sein Berater Marc Kosicke gegenüber der „Bild“. „Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen.“ Derzeit fungiert der 61-jährige Rangnick als „Head of Sport and Development Soccer“ für das RB-Fußball-Imperium. Bereits im Frühjahr stand Rangnick offenbar in Kontakt mit dem FC Bayern.