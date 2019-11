Aufgrund der Sperre des Gleinalmtunnels kommt es derzeit am Knoten St. Michael zu einem verstärkten Verkehrsaufkommen. Am Dienstagvormittag kurz nach 10 Uhr fuhr ein 81-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land mit seiner Gattin am inneren Fahrstreifen, als er plötzlich anhielt, wendete und auf der Semmering-Schnellstraße (S6) gegen die Fahrtrichtung fuhr!