In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Mehrere Tage lang hatten sie ganz Österreich in Atem gehalten. Doch am 6. November 1971 endet die abenteuerliche Flucht für zwei der drei Häftlinge, die kurz zuvor aus der Strafanstalt Stein bei Krems ausgebrochen waren. Völlig erschöpft stellen sie sich freiwillig der Polizei. Doch vom dritten Häftling, dem eigentlichen Drahtzieher Adolf Schandl, fehlt zunächst weiterhin jede Spur ...