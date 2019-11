Schon seit bald drei Monaten sitzt ein Klagenfurter (36) wegen Mordverdachts in U-Haft. Der Mann soll seine Ex-Geliebte im Kärntner Feffernitz, die von ihm ein Kind erwartete, erschlagen und in die Badewanne gelegt haben. Sein Verteidiger hat aber neue Beweise vorgelegt: DNA-Spuren am Opfer, die von einem Unbekannten stammen!