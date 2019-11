Dammbruch forderte 270 Opfer

Nach dem Dammbruch in einem Vale-Bergwerk in Brumadinho Ende Jänner hatte sich eine riesige Schlammlawine über die Umgebung ergossen. Mehr als 270 Menschen starben oder gelten seither als vermisst. Der Dammbruch in Brumadinho war eines der schwersten Unglücke in der Geschichte Brasiliens.