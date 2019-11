Vergangene Woche strahlte noch die Sonne vom Himmel, am Montag war‘s herbstlich mild - seit gestern Nacht ist es mit Sommer und Herbst zumindest am Katschberg vorbei. Bereits zum zweiten Mal hat Frau Holle das beliebte Kärntner Skigebiet besucht. Mehr als 25 Zentrimeter Neuschnee hat es in der Nacht zum Mittwoch gegeben. Besucher und Touristiker freut es!