Es rumort in der SP: Nach Berndorf – siehe Seite 22 – wird auch in Matzen heftig gestritten. Wie man aus der Gemeinde hört, dürfte es in den vergangenen Wochen zu internen Machtkämpfen um die Listenplätze für die anstehende Gemeinderatswahl gekommen sein. Nun wird der Zwist offen ausgetragen – Weber legte am Montag alle Parteifunktionen zurück. Gerüchte über ihren Gesundheitszustand weist die Politikerin entschieden von sich. Dass sie nach der Eroberung des Bürgermeisteramts 2011 und den erneuten Zugewinnen 2015 noch lange nicht ans Aufhören denkt, bewies Weber noch am selben Abend und gründete eine eigene Liste. Mit dieser will sie ihren Kurs nun fortsetzen, die Chancen dürften nicht schlecht stehen: Schließlich hat die ehemalige Konsolidierungsgemeinde in ihrer Amtszeit wieder ausgeglichen bilanziert.