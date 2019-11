Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2015 landete die steirische ÖVP unter Hermann Schützenhöfer auf Platz zwei, knapp hinter der SPÖ. Dennoch verzichteten die Roten auf den Landeshauptmannsessel. Der Zweitplatzierte will nun auch offizieller Erster in der Steiermark werden und geht mit einer klaren Ansagen in die Wahl, die am 24. November abgehalten wird: „Meine Zeit ist beendet, wenn ich nicht Erster werde.“