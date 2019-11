„Die Tiefgarage unter dem Bischofsgarten wird umgesetzt“, verkündeten Stadtchef Matthias Stadler und Bischof Alois Schwarz jetzt in St. Pölten. Man wolle die „Entwicklung der Domstadt weiterhin unterstützen“ und „Teil eines möglichen Kulturhauptstadt-Projektes sein“, so der Bischof über seine Beweggründe. Stadtchef Stadler erhofft sich von der Tiefgarage positive Effekte für die Parksituation in der Innenstadt.