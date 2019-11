Dass es bei der Abschaffung der Zeitumstellung in Europa kein Weiterkommen gibt, stößt beim scheidenden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker auf Unverständnis: „Ich komme aus dem Staunen nicht heraus“, so Juncker in einem Interview am Mittwoch. „Wenn die Kommission nicht alles regelt, können es die Mitgliedsstaaten unter sich nicht regeln“, kritisierte er.