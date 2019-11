Dass der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 in Napoli „nur“ vom Elferpunkt aus fiel, geschenkt - auch einen Strafstoß muss man immerhin erst im Gehäuse unterbringen. Noch dazu in einem berühmt-berüchtigten Hexenkessel wie dem Stadion San Paolo von Neapel. In der Torschützenliste der Champions League bleibt der Salzburger Super-„Bulle“ sowieso auf Platz 1, seine engsten Konkurrenten wie Robert Lewandowski und Serge Gnabry von den Bayern waren am Dienstag allerdings auch nicht im Einsatz …