Bestbieter- statt Billigstbieterprinzip

Zwei alternative Vorschläge haben die Grünen parat. Entweder eine eigene Schulküche der Stadt Wels (was diese allerdings für eine zu hohe Investition hält). Oder, so Klubobmann Hirz: „Falls keine eigene Küche möglich ist, sollen zumindest im Falle einer Neuausschreibung des Schulmittagessens ökologische (z. B. Bioanteil) und soziale Kriterien in die Auftragsvergabe stärker als bisher aufgenommen werden, damit sich das Bestbieter- statt dem Billigstbieterprinzip durchsetzt.“