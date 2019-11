„Beste Qualität zu fairen Preisen anbieten“

„Unser erklärtes Ziel ist es, mit unseren Partnern in Gastronomie und Lebensmittelhandel den Konsumenten beste österreichische Qualität zu fairen Preisen anbieten zu können. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft nachhaltig die österreichische Bierkultur und die Vielfalt der heimischen Biere fördern“, wird Generaldirektor Magne Setnes in einer Aussendung zitiert.