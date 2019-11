Gegen 10.10 Uhr lud der 44-jährige Arbeiter in einer Dachgeschoßwohnung Glasplatten von einem am Balkon abgestellten Glasbock. Dabei fiel eine Glasplatte um und klemmte den Mann ein. Der Einheimische musste von der Feuerwehr Kitzbühel befreit werden. Mit schweren Beinverletzungen wurde er in die Uniklinik Innsbruck geflogen.