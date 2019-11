Das Transitforum rund um Fritz Gurgiser kritisiert in einem Schreiben an alle Parlamentsklubs die Maut-Pläne des Ministeriums und der ÖVP. Aber auch Kufsteins Bürgermeister meldet sich zu Wort und plädiert, so wie das Transitforum, für eine rasche Entscheidung im Nationalrat - und das noch vor dem Winter.