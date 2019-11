Über 1000 Lkw, 560 davon schwere Brummis: Das ist der Alltag in der Flachgauer Gemeinde Lamprechtshausen. Landesrat Stefan Schnöll will daher Transit-Lkw, also Fahrzeuge die kein Ziel im Bundesland haben, verbannen. Zehn Prozent der Lkw wären von dieser Maßnahme betroffen. Die restlichen 90 Prozent sind allerdings hausgemacht und haben ihren Start oder Ziel in der Umgebung.