So blieb Genk im Spiel und kam völlig aus dem Nichts auch zum Ausgleich. Ally Mbwana Samatta (41.) stieg nach einem Corner am höchsten und traf per Kopf. Bald nach Wiederbeginn war die alte Ordnung aber wiederhergestellt. Nach Salah-Vorarbeit und einer Drehung vollendete Alex Oxlade-Chamberlain (53.) mit links ins Eck. Liverpool ist nun im Europacup bereits 24 Heimspiele unbesiegt. Nach dem knappen 4:3 gegen Salzburg und dem 4:1 in Genk war es der dritte Erfolg nacheinander. Gute Vorzeichen also vor dem Liga-Schlager gegen Manchester City am Sonntag. Die in der „Königsklasse“ weiter sieglosen Belgier halten als Schlusslicht weiter bei einem Punkt.