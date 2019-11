Die Preisspanne bezeichnet den Bereich der durchschnittlichen Brutto-Flugpreise für eine repräsentative Auswahl an Flugstrecken der Airlines Eurowings, Ryanair, Easyjet und Wizz. Das Wachstum der Low-Cost-Angebote in Deutschland stagnierte nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die Anzahl der Flüge lag in der Sommersaison dieses Jahres ein Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.