In Angst versetzt ein mutmaßlicher Kindesentführer Eltern in der Donaustadt in Wien. Wie berichtet, lauert der Mann kleinen Mädchen vor Volksschulen auf und will sie in seine Gewalt bringen. Die Polizei verstärkt ihre Streifen. Die FPÖ setzt 2000 Euro Prämie für Hinweise auf den brutalen Täter aus.