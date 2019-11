Der 25-jährige ÖFB-Teamspieler traf bei seinem 16. Pflichtspieleinsatz in der laufenden Saison zum bereits achten Mal. Zwei Tore gelangen dem Offensivspieler in der „Königsklasse“, in der er auch schon beim 2:1 gegen Zenit in Leipzig getroffen hatte. Sabitzer zog nach Forsberg-Lochpass an Zenit-Goalie Michail Kerschakow vorbei und schoss ins Eck ein. Zuvor hatte er auch an der Führung mitgewirkt: In der 5. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte Sabitzer einen nach Foul an Konrad Laimer gepfiffenen Freistoß in die Mauer, den Nachschuss konnte Diego Demme verwerten.