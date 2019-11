Den großen Mainstream wird Fink wohl nicht mehr erreichen, doch seine Ansprüche an Leben, Kreativität und Musik sind ohnehin andere. „Es geht mir darum, große Alben zu machen und keine erfolgreichen. Wenn ich in einem Taxi sitze, dann höre ich oft die angesagten Top-10. Ich bin nicht dumm und weiß, dass ich nicht einmal annähernd so klinge. Ich sehe diese Musiker aber auch selten auf Festivals. Zudem hast du es in der Musik schwerer als andere Leute in ihren Branchen. Hier herrscht eine Unberechenbarkeit, die es sonst nicht gibt. Du kannst nicht in den Supermarkt gehen und das Essen kosten, bevor du einkaufst. Du kannst aber sehr wohl meine ganzen Alben streamen und dann entscheiden, ob du dafür überhaupt Geld ausgeben willst. Ich sehe das aber positiv. In einer Welt zu existieren, in der die Öffentlichkeit über dich richtet, ist grandios. Es ist hart, aber auch sehr direkt und am Ende wieder fair. Denn Geld gibt nur jemand aus, wenn du ihm etwas Gutes lieferst.“