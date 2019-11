Wiener Beach-Club lädt zur Party in den Bergen

Stimmung, Sonne und Sand - oder doch Schnee? Der Vienna City Beach Club lockt im Sommer die Wiener Partypeople täglich zum Relaxen und Abfeiern, doch im Winter ist es nicht ganz so angenehm, im Bikini am Wasser zu chillen, weshalb der Hotspot natürlich jährlich eine Winterpause einlegt. Doch diesmal haben sich die Chefs etwas einfallen lassen, um den Temperaturen zu trotzen und verlegen die Party in die Berge. City4U hat die Infos zu „VCBC in the Mountains“: