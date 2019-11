„Krone“: Was passiert bei der OP?

Manfred Gschendtner: In den Abschnitt, in den die Hauptschlagader erweitert ist und zu platzen droht, wird über die Beinarterien ein verstärkter Schlauch eingeführt, in dem dann das Blut fließt. Befindet sich das Aneurysma in einem Abschnitt, wo es Abgänge zu Organen gibt, werden in dieser Prothese dafür Löcher ausgespart, in die Abzweigungen eingesetzt werden.