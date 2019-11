Bereits jetzt gebe es enorme Migrationsbewegungen am Balkan, erklärten Landesvize Johann Tschürtz und der steirische Landesparteiobmann Mario Kunasek bei dem Treffen in Spielfeld. „Allein dieses Jahr gab es über tausend Aufgriffe Illegaler in der Steiermark“, sagte Kunasek. Auch im Burgenland würden die Zahlen nach oben gehen.