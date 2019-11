Nachdem es in der Nacht auf Sonntag auf der Fortgeh-Meile am Salzburger Rudolfskai zu einer Schlägerei mit Polizei-Großeinsatz kam, werden nun Konsequenzen gefordert. Auch der Jugendschutz tritt auf den Plan: Einer der fünf Festgenommenen war ein erst 15-jähriger Jugendlicher. Die Stadt kündigt Schwerpunktkontrollen an.