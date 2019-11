Zwei Promille im Blut

Doch plötzlich kippte die Stimmung. Die offenbar betrunkene Besucherin geriet in Rage. Sie griff nach zwei Küchenmessern. Mit einem in jeder Hand stürzte sie sich auf den überraschten Hausherrn. Die 39-Jährige schlug blind vor Wut mehrmals auf den Oberkörper des Mannes ein. Trotz sechs tiefer Einstiche konnte sich das Opfer in seiner Verzweiflung zur Wehr setzen. Dem schwer verletzten 38-Jährigen gelang es sogar, die Angreiferin - sie hatte zwei Promille im Blut - niederzuringen, festzuhalten und um Hilfe zu rufen.