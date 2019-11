Wir kämpfen für Fellnasen in Not

Die Momente, in denen man einen ehemaligen Schützling besucht und sieht, wie sehr sich sein Leben ins Positive gewendet hat, machen unglaublich glücklich und stark. Geben Kraft, um für weitere Fellnasen in Not zu kämpfen. Und wenn es sein muss sogar vor Gericht. Denn Tiere können nicht für sich selbst sprechen und bitten. Sie sind auf uns Menschen angewiesen.