Für „Prötschi on Tour“ ganz wichtig: „Wir sind generell für alles offen. Wir wollen uns nicht durchstressen, in andere Kulturen eintauchen, auch Spanisch lernen. Auch das Zwischenmenschliche ist uns so wichtig.“ Das Duo (beide 27 Jahre alt) kann sich längere Stopps vorstellen, auch einmal - nicht im erlernten Beruf - werken. „Ein Budget ist angespart“, sagt Marlene, die bis zuletzt als „Physio“ auch den SAK-Kickern flotte Beine gemacht hat.