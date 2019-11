Auch sollen mit der neuen Methode stressige Konflikte minimiert werden, die beim Gerangel um den richtigen Sitz und ausreichenden Platz für das Handgepäck entstehen. Passagiere werden demnach künftig danach aufgeteilt, ob sie einen Platz am Fenster, in der Mitte der Sitzreihe oder am Gang gebucht haben. So soll der Boardingprozess schneller abgewickelt werden können.