Viele Autoren und Illustratoren zu Gast

Und auch die Gästeliste kann sich sehen lassen: So ist heuer etwa die erfolgreiche Autorin Jutta Treiber mit ihrem aktuellen Kinderbuch „Die knallbunte Couch“ zu Gast, Illustratorin Julie Völk führt in einem Workshop in die alte Fototechnik Cyanotopie ein, und Vitali Konstatinov lädt zu einer Reise von der Keilschrift zum Emoji. Einen Workshop hält auch die junge Grazer Illustratorin Clara Frühwirth ab, die nicht nur mit dem Kinderbuch „Weißt du, wo es Katzen und Hunde regnet?“ für Aufsehen sorgte, sondern heuer auch das Cover des Bookolino-Programmfolders gestaltet hat. Dazu gibt es noch Lesungen für Jugendliche von Julya Rabinowich, Dirk Reinhardt, Irmgard Kramer und Hannes Wirlinger.