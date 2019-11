„Es tut mir unendlich leid, ich fahre seit 40 Jahren und hatte nie einen Unfall mit Personenschaden“, beteuerte die Angeklagte, die gar nicht versuchte, die Sache zu beschönigen. Sie war an diesem Juli-Nachmittag vom Baden gekommen und wollte in ihr Ferienquartier in St. Lorenzen, als ihr auf der Wechselbundesstraße bei der Ausfahrt Friedberg einfiel, dass sie noch einkaufen wollte. Da sie die Ausfahrt knapp verpasst hatte, traf sie den folgenschweren Entschluss, mitten auf der Straße zu wenden.