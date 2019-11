„Bei den Kindern ist es mittlerweile oft selbstverständlich, dass sie am Weg in die Schule eine Warnweste tragen. Viele Jogger sieht man dafür in der Dämmerung gar nicht“, so Landesrat Günther Steinkellner. Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten steigt die Unfallgefährdung in der Gruppe der Fußgänger deutlich an und erreicht im Dezember den Höchstwert.