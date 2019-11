Die Aufstellung des Christbaums bildet jedes Jahr den Startschuss für die Innsbrucker Bergweihnacht. Und dieser Startschuss erfolgte am Dienstag Nachmittag! Förster Kurt Pröller ist in diesem Jahr in Igls fündig geworden. Die schön gewachsene Fichte stand in einem Privatgarten und wurde vom Besitzer der Stadt Innsbruck gespendet.