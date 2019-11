Im Zuge der Albumaufnahmen haben Sie auch wieder Ihre erste Wohnung in London besucht, wo Sie damals eine Zeit lang wohnten. Welche Beziehung haben Sie heute zu London und England per se, wenn man auch an die Gegenwart mit der ewigen Brexit-Causa denkt?

Ich möchte da nicht mehr leben. London ist eine unglaublich bunte Stadt, die nie schläft, mit den schönsten Theatern der Welt und ich sehe dort alle Sportarten, die ich liebe. Das einzige Problem Londons ist, dass es ein Teil von England ist und England ist derzeit völlig kaputt. Das ist nicht nur meine Meinung, das sieht man auch überall im Fernsehen und den Nachrichten. Das Land ist an der Grenze zur Rebellion. Nördlich von London sind die Menschen wirklich sauer. Sie haben kein Geld und keine Perspektive. Mich haut wirklich um, was in den letzten paar Jahren mit diesem Land passiert ist. Es gab immer den Satz „Britannia rules the waves“. Es war ein richtiges Königreich und heute ist England von den großen westlichen Ländern am Schlimmsten dran. Wenn wir nicht aufpassen, droht uns allen ein ähnlicher Weg. Noch ist es zum Glück weit davon entfernt. Brexit ist wirklich wie ein Schlag ins Gesicht und ich glaube nicht, dass ich diese Thematik ganz verstehe - aber da bin ich nicht der einzige. Die Menschen haben ja überhaupt nicht gewusst, was sie überhaupt wählen. Wir werden sehen, was die nächsten fünf Jahre so passiert.