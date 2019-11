So weit, so gut. Nur: Manchmal füllt der schale Geschmack des Grants den ganzen Mund aus. Wie soll ich da bloß freundlich sein? Mir persönlich hilft die Feier des Abendmahls im sonntäglichen Gottesdienst. Mit den Worten „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist“ werde ich eingeladen. Der Geschmack von Brot und Wein, in der Gemeinschaft geteilt zu Jesu Gedächtnis, erinnert mich daran: Freundlichkeit kommt nicht aus mir, sondern kommt mir von Gott her zu. Die Dynamik der Freundlichkeit beginnt nicht bei mir, sie ist eine Initiative des menschenfreundlichen Gottes. Es ist Gottes Freundlichkeit in mir, die mich kleine Akte der Freundlichkeit setzen lässt.