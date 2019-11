Arbeitswoche in Japan kann 80 Stunden haben

Dass Microsoft den Versuch ausgerechnet in Japan durchgeführt hat, hat einen Grund: Kaum wo auf der Welt arbeiten die Menschen im Durchschnitt länger. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 kommen Mitarbeiter in jedem vierten japanischen Unternehmen auf 80 Überstunden pro Monat - oft unbezahlt.