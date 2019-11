„Erinnerung an eine Zeit, als ich noch keine Krücken brauchte.“ So beginnt Bernadette Schild jenes Posting, dass sie neun Tage nach dem verhängnisvollen Staatsfeiertag 2019 auf Instagram veröffentlichte. „Erinnerungen an eine Zeit, als ich noch Skifahren konnte und mich auf die neue Saison vorbereitet habe. Die Wahrheit ist: Es wird in dieser Saison keine Rennen für mich geben.“